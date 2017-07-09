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    Германия начала выводить воинский контингент с авиабазы Турции

    (обновлено: )7030
    в первую очередь в Иорданию из Турции будут выведены заправочные самолеты, а затем самолеты-разведчики "Торнадо". Согласно информации, "Торнадо" будут выведены из Турции до конца июля.
    Флаг Германии
    TOBIAS SCHWARZ / AFP

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. В Турции начался вывод немецкого воинского контингента с авиабазы "Инджирлик". Об этом сообщило онлайн-издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.

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    По данным издания, в первую очередь в Иорданию из Турции будут выведены заправочные самолеты, а затем самолеты-разведчики "Торнадо".

    До сих пор на базе "Инджирлик" находились почти 260 солдат бундесвера, которые обслуживали полеты "Торнадо" и заправщиков в рамках миссии международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" во главе с США.

    Как сообщает Spiegel, "Торнадо" будут выведены из Турции до конца июля. Они вернутся на полтора месяца в Германию, а затем будут переведены в Иорданию.

    Решение о выводе немецких самолетов с "Инджирлика" было принято после вторичного запрета немецким парламентариям посетить военнослужащих на базе.

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