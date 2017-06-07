Германия решила вывести контингент с турецкой базы "Инджирлик"

TOBIAS SCHWARZ / AFP

КИЕВ, 7 июн – РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Правительство ФРГ приняло решение о выводе немецкого контингента с турецкой авиабазы "Инджирлик", сообщил телеканал N24 со ссылкой на агентство DPA.

Согласно плану Минобороны ФРГ, 260 военнослужащих, самолеты "Торнадо" и заправочный самолет будут переведены на иорданскую авиабазу "Эль-Азрак". Переезд займет предположительно около двух месяцев, в течение этого времени вылеты самолетов будут отменены. Конкретные сроки начала перевода, а также планирование вылетов будут согласованы с партнерами по НАТО.

Окончательное решение о выводе солдат с "Инджирлика" должен принять немецкий бундестаг. Перевод немецких самолетов "Торнадо" в Иорданию не скажется на размещении немецкого контингента на другой авиабазе в Турции — в Конья, где находятся самолеты AWACS. Данная авиабаза принадлежит НАТО.

Диалог с Турцией необходимо продолжать, вопрос о выводе немецких военнослужащих с авиабазы "Инджирлик" не означает, что общая ситуация в отношениях ухудшилась, заявила журналистам в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы должны сохранять диалог с Турцией", — сказала Меркель, добавив, что "можно сконцентрироваться на других пунктах, есть много сложных вопросов, но я не вижу в этом шаге (выводе контингента с "Инджирлика") ситуацию, что отношения ухудшаются".

По словам канцлера, "есть целый ряд общих интересов с Турцией, кроме того, тесные экономические связи", а также ситуация с беженцами, поэтому "нить диалога очень важна".

Ранее Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с военной базы в Турции в соседние страны.

Турция обвиняет Германию в том, что она отказалась от выдачи военных, обвиняемых Анкарой в попытке переворота в июле прошлого года, а также активистов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).