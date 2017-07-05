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    Американка решила отрастить самые большие бедра в мире

    (обновлено: )32404
    Предыдущий мировой рекорд по обхвату бедер составил 251 сантиметр. Пока что 43-летняя Бобби-Джо Уэстли весит почти 250 килограммов, а обхват ее бедер — 241 сантиметр.
    Бобби-Джо Уэстли из Пенсильвании весит почти 250 килограммов
    bigpicture.ru

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Американка Бобби-Джо Уэстли из Пенсильвании намерена поставить мировой рекорд и отрастить бедра в более 251 см.

    Пока что 43-летняя женщина весит почти 250 килограммов, а обхват ее бедер — 241 сантиметр.

    Предыдущий мировой рекорд по обхвату бедер составил 251 сантиметр.

    bigpicture.ru
    Бобби-Джо Уэстли из Пенсильвании весит почти 250 килограммов

    Между тем, по словам врачей, для Бобби-Джо будет опасно полнеть дальше, но она решительно настроена на рекорд.

    "Мои бедра — это то, что делает меня уникальной. Благодаря им я — это я. Когда я поняла, что нравлюсь мужчинам такой, какая я есть, я была поражена. Я получаю множество предложений о замужестве от моих поклонников", — заверила женщина.

    bigpicture.ru
    Бобби-Джо Уэстли из Пенсильвании весит почти 250 килограммов

    По ее словам, она всегда не худенькой, но серьезно набрала вес лишь в последние годы. Сейчас она работает вебкам-моделью и зарабатывает 2000 долларов в час.

    Напомним, в начале июня американская модель plus size Тесс Холлидей, известная как самая полная в мире манекенщица, выложила на своей странице в instagram фото в кружевном нижнем белье.

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