Самая полная модель мира шокировала откровенным снимком

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Американская модель plus size Тесс Холлидей, известная как самая полная в мире манекенщица, выложила на своей странице в instagram фото в кружевном нижнем белье.

На новой фотографии Тесс Холлидей любуется прекрасным видом на Малибу в довольно откровенном нижнем белье. Откровенная фотография, которую модель выложила два дня назад, уже собрала почти 70 тыс лайков.

Тесс Холлидей, instagram Самая полная модель в мире Тесс Холлидей

Тесс Холлидей, instagram Самая полная модель в мире Тесс Холлидей

32-летняя Тесс Холлидей — самая полная модель в индустрии моды, она носит 60 размер одежды и весит 155 кг. Лишний вес не помешал Тесс подписать контракт с престижным модельным агентством Milk Model Management.