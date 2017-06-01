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    В мире

    Самая полная модель мира шокировала откровенным снимком

    (обновлено: )53804
    На новой фотографии американская модель plus size Тесс Холлидей стоит на террасе дома в откровенном кружевном нижнем белье и любуется прекрасным видом.
    Самая полная модель в мире Тесс Холлидей
    Тесс Холлидей, instagram

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Американская модель plus size Тесс Холлидей, известная как самая полная в мире манекенщица, выложила на своей странице в instagram фото в кружевном нижнем белье.

    На новой фотографии Тесс Холлидей любуется прекрасным видом на Малибу в довольно откровенном нижнем белье. Откровенная фотография, которую модель выложила два дня назад, уже собрала почти 70 тыс лайков.

    Тесс Холлидей, instagram
    Самая полная модель в мире Тесс Холлидей
    Тесс Холлидей, instagram
    Самая полная модель в мире Тесс Холлидей

    32-летняя Тесс Холлидей — самая полная модель в индустрии моды, она носит 60 размер одежды и весит 155 кг. Лишний вес не помешал Тесс подписать контракт с престижным модельным агентством Milk Model Management.

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