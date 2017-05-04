Самая полная женщина планеты выписалась из больницы, потеряв 300 кг

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Самая толстая женщина планеты Египтянка Иман Ахмед, вес которой составлял 500 кг, подверглась серии операций в одной из больниц Мумбаи, сообщает Reuters.

В результате она похудела на 300 кг. В четверг она выписалась из больницы и продолжит курс лечения от ожирения в столице ОАЭ Абу-Даби.

Напомним, 35-летняя Ахмед не выходила из дома в течение последних двадцати пяти лет. Сегодня она весит 200 кг, а в будущем женщину ждет еще несколько операций, о чем сообщил в соцсетях ее врач, Муффазал Лакдавала.

"Строение ее скелета оставляет желать лучшего, и проблема усугубилась в связи с многолетней неподвижностью. Нужны еще несколько операций, чтобы разработать бедра и колени", – записал в врач в своем блоге.

В тоже время индийские издания сообщили, что семья Ахмед недовольна результатами лечения в Мумбаи и конфликтует с персоналом больницы.