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    В мире

    Названа самая пьющая страна в мире

    (обновлено: )40620
    По информации Всемирной организации здравоохранения, в Литве в 2016 году один житель в среднем выпил 16 литров алкоголя. Это делает Литву самой пьющей страной в мире.
    Питейные заведения
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, жители Литвы — мировые лидеры по потреблению алкоголя.

    Ростислав Кравец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Их озвучил представитель ВОЗ Гауден Галеа. По данным директора департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро ВОЗ, в Литве в 2016 году один житель в среднем выпил 16 литров алкоголя.

    "Это делает Литву крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире", — заявил Галеа.

    Напомним, что учёные из Высшей школы экономики, нижегородского Института прикладной физики РАН, Высшей нормальной школы (Франция) и Университета Индианы (США) пришли к выводу, что алкоголизм может быть вызван дисбалансом в работе дофамина. Алкоголь способен нарушать баланс и свойства нейронов, вырабатывающих "гормон радости" — дофамин. Образование большого количества дофамина формирует закрепление тех или иных привычек. В частности, вследствие этого в мозге может закрепляться привычка употреблять спиртное.

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