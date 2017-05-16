Названа самая пьющая страна в мире

КИЕВ, 16 мая — РИА Новости Украина. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, жители Литвы — мировые лидеры по потреблению алкоголя.

Их озвучил представитель ВОЗ Гауден Галеа. По данным директора департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления здорового образа жизни Европейского бюро ВОЗ, в Литве в 2016 году один житель в среднем выпил 16 литров алкоголя.

"Это делает Литву крупнейшей пьяницей в Европе, а также самой пьющей страной в мире", — заявил Галеа.

Напомним, что учёные из Высшей школы экономики, нижегородского Института прикладной физики РАН, Высшей нормальной школы (Франция) и Университета Индианы (США) пришли к выводу, что алкоголизм может быть вызван дисбалансом в работе дофамина. Алкоголь способен нарушать баланс и свойства нейронов, вырабатывающих "гормон радости" — дофамин. Образование большого количества дофамина формирует закрепление тех или иных привычек. В частности, вследствие этого в мозге может закрепляться привычка употреблять спиртное.