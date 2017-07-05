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    В результате попадания ракеты по пляжу в Триполи погибли 5 человек

    (обновлено: )25
    Инцидент произошел во вторник на пляже, находящемся напротив аэропорта Митига в Триполи. По данным минздрава Ливии, среди погибших есть ребенок.
    Разрушенные дома в Триполи. Архивное фото
    RIA News Микитенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Пять человек погибли и 25 получили ранения в результате попадания ракеты по пляжу ливийской столицы Триполи, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на минздрав Ливии.

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    Согласно заявлению министерства, инцидент произошел во вторник на пляже, находящемся напротив аэропорта Митига. Также сообщается, что среди погибших есть ребенок.

    Как сообщил неназванный источник в МВД Ливии, во вторник рядом с аэропортом велись бои между силами безопасности и "преступными группировками". Источник, однако, не смог ответить на вопрос, была ли атака на мирных жителей преднамеренной.

    В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.

    Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

    Напомним, марте в Триполи обстреляли украинское посольство

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