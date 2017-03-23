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    В Триполи обстреляли посольство Украины в Ливии

    (обновлено: )4
    Последствия обстрела здания посольства Украины в Триполи
    Facebook Николая Нагорного

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В столице Ливии Триполи обстреляли здание украинского посольства, сообщил посол Украины в этой стране Николай Нагорный.

    "Вот и в наше Посольства в Триполи "подарок" залетел", — написал Нагорный на своей странице в Facebook, опубликовав фото последствий обстрела.

    Дипломат также отметил, что в здание украинского посольства попал "или зенитный снаряд, или мина". "Слава Богу, в генератор не попала. Погрешность — 2-3 метра, — написал посол и добавил, что это самое больше, что "прилетало". — А так, бывало утром на крыше Посольства 10-12 штук 7,62 (калибра)".

    Отметим, что с 2015 года посольство Украины в Ливии находится в соседнем Тунисе из-за обострения ситуации безопасности в стране, но украинские дипломаты периодически наведываются в Триполи. Так, Нагорный в комментариях к своему посту написал, что 2 апреля поедет на неделю в Ливию. 

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