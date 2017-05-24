наверх
24.05.201722:18
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Брат подозреваемого во взрыве в Манчестере готовил теракт в Триполи

    Тема:

    Кровавый теракт в Манчестере (120)

    (обновлено: )57
    Сообщается, что Хашим Абеди был арестован в Триполи по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство", а его брат планировал совершить теракт в столице Ливии.
    Ситуация в Манчестере после теракта
    Oli SCARFF / AFP

    КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Брат Салмана Абеди, подозреваемого в совершении взрыва на концерте в Манчестере, планировал совершить теракт в столице Ливии, передает агентство Рейтер со ссылкой на подразделение по борьбе с терроризмом.

    Теракт в Манчестере. Инфографика
    РИА Новости
    Теракт в Манчестере: подробности

    Ранее сообщалось, что Хашим Абеди был арестован в Триполи по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

    По данным властей, Хашим Абеди прибыл в Ливию из Великобритании 16 апреля.

    Ранее сообщалось, что в связи с терактом в Манчестере задержан уже пятый подозреваемый, а теракт в Манчестере был организован группой лиц.

    Напомним, взрыв прогремел в концертном комплексе стадиона "Манчестер Арена" в понедельник, 22 мая, около 22:30 по местному времени. Завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

    Смотрите также: Теракт на стадионе в Манчестере: кадры с места ЧП

    Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как "террористический инцидент". По последним данным, в больницах остаются 59 человек. Погибли 22 человека, в том числе дети.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация в Манчестере после теракта
    Кровавый теракт в Манчестере
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Украина и Россия: визовый вопрос
    Телевизионный пульт. Архивное фото
    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Мусор в центре Львова
    Невыносимый мусор Львова