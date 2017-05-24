Брат подозреваемого во взрыве в Манчестере готовил теракт в Триполи

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КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Брат Салмана Абеди, подозреваемого в совершении взрыва на концерте в Манчестере, планировал совершить теракт в столице Ливии, передает агентство Рейтер со ссылкой на подразделение по борьбе с терроризмом.

Ранее сообщалось, что Хашим Абеди был арестован в Триполи по подозрению в связях с террористической группировкой "Исламское государство".

По данным властей, Хашим Абеди прибыл в Ливию из Великобритании 16 апреля.

Ранее сообщалось, что в связи с терактом в Манчестере задержан уже пятый подозреваемый, а теракт в Манчестере был организован группой лиц.

Напомним, взрыв прогремел в концертном комплексе стадиона "Манчестер Арена" в понедельник, 22 мая, около 22:30 по местному времени. Завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

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Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как "террористический инцидент". По последним данным, в больницах остаются 59 человек. Погибли 22 человека, в том числе дети.