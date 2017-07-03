В Лондоне эвакуировали пассажиров с ж/д станции

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Полиция Лондона эвакуировала людей с железнодорожной станции "Лондонский мост", сообщили в понедельник британские СМИ. Согласно данным газеты The Independent, эвакуация проводилась в связи с пожарной тревогой, однако к настоящему моменту пассажирам уже разрешили вернуться на станцию.

СМИ сообщают об ожидаемой задержке в движении поездов. При этом отправка рейсов на смежной одноименной станции метро проходит в обычном режиме.

Информации и пострадавших не поступало.

Напомним, третьего июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. Скотланд-Ярд в среду официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.