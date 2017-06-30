В Лондоне задержана девушка по подозрению в подготовке терактов

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Полиция задержала 21-летнюю девушку в лондонском аэропорту Хитроу, которая подозревается в подготовке террористических актов.

О задержании сообщает полиция Лондона. По информации правоохранителей, молодая женщина из северного Лондона была арестована накануне по подозрению в подготовке террористических актов в соответствии с разделом 5 Закона о борьбе с терроризмом 2006 года.

Подозреваемая была задержана по прилету из Стамбула. Ее ее доставили ​​в полицейский участок на юге Лондона, где она содержится под стражей в соответствии с Законом о полиции и уголовных доказательствах. В полиции добавили, что женщину также подозревают в связях с Сирией.

Напомним, третьего июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были ликвидированы полицией. Скотланд-Ярд в среду официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.

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