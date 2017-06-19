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    Полиция Лондона не спешит называть терактом наезд фургона у мечети

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    По данным СМИ, антитеррористическая служба Лондона присоединилась к полиции для оказания помощи в расследовании инцидента.
    Нападение на прихожан мечети в Лондоне
    @JonScammell

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Пока "слишком рано" называть наезд фургона на людей у мечети терактом, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя полиции Лондона.

    Он подчеркнул, что "пока слишком рано, чтобы говорить" о том, что произошедшее является терактом.

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    В свою очередь газета Guardian сообщает, что антитеррористическая служба Лондона присоединилась к полиции для оказания помощи в расследовании инцидента.

    Фургон совершил наезд на толпу людей в Лондоне в ночь на понедельник. Полиция Лондона сообщила в микроблоге Twitter, что находится на месте происшествия на улице Севен Систерс. Ранее сообщалось о не менее десяти пострадавших. Один человек задержан. 

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