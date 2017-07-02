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    В польском городе загорелся собор XIII века

    (обновлено: )65
    Вокруг собора спасатели организовали обширную зону безопасности. "Чем дольше пожар будет длиться, тем эта конструкция будет более опасна", - подчеркнули пожарные.
    В польском городе горел собор XIII века
    wiadomosci.gazeta.pl

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В польском городе Гожув-Велькопольски горел старинный собор, сообщил журналистам представитель местной пожарной охраны Дариуш Шимура, информирует tvn24.pl.

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    "Несколько десятков пожарных расчетов ликвидируют пожар, который вспыхнул в башне старого собора в Гожуве-Великопольски", — рассказал Шимура.

    Он отметил, что пожар начался еще в субботу вечером, а к настоящему времени локализован и больше не распространяется. Пожарные уточнили, что в крыше собора пришлось сделать небольшое отверстие, чтобы подавать через него воду и пену.

    "Этот драматический пожар одного из самых ценных памятников XIII века. Драма для жителей всего нашего региона, всей нашей епархии", — сказал местный воевода Владислав Дайчак.

    wiadomosci.gazeta.pl
    В польском городе горел собор XIII века

    Вокруг собора спасатели организовали обширную зону безопасности. "Чем дольше пожар будет длиться, тем эта конструкция будет более опасна", — подчеркнули пожарные.

    wyborcza.pl
    В польском городе горел собор XIII века

    В пожарной службе нет информации о пострадавших от пожара. Как предполагают спасатели, пожар мог возникнуть между последним и предпоследним этажами башни. Его причина неизвестна. 

    Напомним, ночью случился сильный пожар в Хмельницком, там горели помещения мебельной фабрики.

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