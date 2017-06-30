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    Трамп объявил о новой программе по добыче нефти и газа на шельфе США

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    По словам американского президента Дональда Трампа, новая программа откроет доступ к энергетическим богатствам, которые находятся рядом с берегами США.
    Бочки с нефтью. Архивное фото
    Carsten ten Brink/flickr.com

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о новой программе по разработке нефтегазовых месторождений на американском шельфе.

    Район Вест-Бэй города Доха. Катар
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    "Мы создаем новую программу по разработке нефти и газа на шельфе", — сказал он, выступая в министерстве энергетики.

    По его словам, "это откроет доступ к энергетическим богатствам, которые находятся рядом с берегами США".

    Трамп также отметил, что данная мера "позволит разблокировать дополнительные энергоресурсы, находящихся на 94% шельфовых территорий США". Он подчеркнул, что "при прежней администрации (президента Барака Обамы) большинство их них были закрыты для разработки".

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