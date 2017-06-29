Итальянские порты готовятся к закрытию из-за 12 тысяч мигрантов

КИЕВ, 29 июн – РИА Новости Украина, Александр Логунов. Италия заявила о возможности закрыть свои порты для приема мигрантов на фоне сообщений о прибытии на территорию Апеннин порядка 12 тысяч мигрантов за последние несколько дней, пишет в среду газета la Repubblica.

Согласно сообщению, в среду представитель Италии в Евросоюзе Маурицио Массари предупредил еврокомиссара по внутренним делам Димитриса Аврамопулоса, что Италия с учетом сложившейся критической ситуации не может гарантировать высадку в своих портах с "неитальянских кораблей". Таким образом, речь идет о том, что Италия может закрыть порты для судов неправительственных организаций, которые занимаются спасением нелегальных мигрантов в водах Средиземного моря.

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Что касается всплеска активности мигрантов, о котором якобы заявил итальянский дипломат, то газета цитирует президента страны Серджо Маттареллу, который находится с визитом в Канаде. На встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо он заявил, что в Италию "за последние дни прибыло 12 тысяч человек".

"Ситуация сложная, и если она будет развиваться в том же темпе, процесс станет неуправляем", — отметил глава государства.

На фоне разгоревшегося миграционного кризиса издание la Stampa сообщило, что министр внутренних дел Италии Марко Миннити, направлявшийся с визитом в США, приказал развернуть свой самолет и вернулся на родину, где сразу отправился на встречу с премьером Паоло Джентилони.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, в Италию по центрально-средиземноморскому маршруту в 2016 году прибыли более 180 тысяч человек, в основном это выходцы из Африки, большинство из них — нигерийцы, а также граждане Эритреи, Гвинеи, Кот-д'Ивуара и Гамбии. Число погибших и пропавших мигрантов в 2016 году составило более 5 тысяч человек.

Как заявили РИА Новости во вторник в итальянской береговой охране, за предшествующие дня в Средиземном море были спасены более 8,5 тысяч мигрантов.

С начала нынешнего года по Средиземному морю в Европу прибыли более 77 тысяч мигрантов и беженцев, согласно данным Международной организации по миграции. Большинство мигрантов (более 85%) направились в Италию, 1828 человек при попытке пересечь Средиземное море погибли.