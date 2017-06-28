Беспрецедентное решение: глава ПАСЕ исключен из группы ЕНП

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Представители группы Европейской народной партии исключили из своего состава президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта, сообщил народный депутат Украины из фракции "Народный фронт", член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец.

"Только что на своем заседании группа ЕНП приняла беспрецедентное решение — исключить Педро Аграмунта из состава своей группы, которая в свое время рекомендовала его на должность президента ПАСЕ", — отметил депутат, добавив, что в ПАСЕ само представление от парламентской группы является основанием для назначения лица на должность президента.

"Учитывая его визит на российском самолете в Сирию, учитывая его поведение, когда он неоднократно просто обманывал Ассамблею, обещая самостоятельно подать в отставку, но так и не сделал этого, учитывая, что именно поэтому были приняты изменения в регламент в части объявления импичмента президенту Ассамблеи, группа приняла решение, что Аграмунт просто не может оставаться в ее составе", — отметил член украинской делегации в ПАСЕ.

"Только два человека воздержались, а все остальные члены группы проголосовали за то, что Аграмунт больше не может быть представителем ЕНП", — подытожил Емец.

Напомним, еще в апреле вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рене Руке официально объявил о том, что Бюро выразило недоверие и запретило представлять организацию действующему президенту Педро Аграмунту.