наверх
28.06.201714:37
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Беспрецедентное решение: глава ПАСЕ исключен из группы ЕНП

    (обновлено: )229
    По словам члена украинской делегации в ПАСЕ, "только два человека воздержались, а все остальные члены группы проголосовали за то, что Аграмунт больше не может быть представителем ЕНП".
    Новый глава ПАСЕ Педро Аграмунт
    Council of Europe Parliamentary Assembly/flickr.com

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Представители группы Европейской народной партии исключили из своего состава президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта, сообщил народный депутат Украины из фракции "Народный фронт", член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец.

    Глава ПАСЕ Педро Аграмунт. Архивное фото
    Council of Europe Parliamentary Assembly/flickr.com
    Сессия ПАСЕ завершилась громким скандалом

    "Только что на своем заседании группа ЕНП приняла беспрецедентное решение — исключить Педро Аграмунта из состава своей группы, которая в свое время рекомендовала его на должность президента ПАСЕ", — отметил депутат, добавив, что в ПАСЕ само представление от парламентской группы является основанием для назначения лица на должность президента.

    "Учитывая его визит на российском самолете в Сирию, учитывая его поведение, когда он неоднократно просто обманывал Ассамблею, обещая самостоятельно подать в отставку, но так и не сделал этого, учитывая, что именно поэтому были приняты изменения в регламент в части объявления импичмента президенту Ассамблеи, группа приняла решение, что Аграмунт просто не может оставаться в ее составе", — отметил член украинской делегации в ПАСЕ.

    "Только два человека воздержались, а все остальные члены группы проголосовали за то, что Аграмунт больше не может быть представителем ЕНП", — подытожил Емец.

    Напомним, еще в апреле вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рене Руке официально объявил о том, что Бюро выразило недоверие и запретило представлять организацию действующему президенту Педро Аграмунту.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Клавиатура ноутбука
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Игорь Гужва вышел на свободу под залог
    Дело Гужвы. Арест
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Подрыв авто полковника ГУР Минобороны в Киеве
    Жилой дом, разрушенный в результате обстрела города Кировск Луганской области. Архивное фото
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против