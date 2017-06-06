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    Россия

    Россия отказалась платить полный размер взноса в ПАСЕ

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    В СМИ не раз поднималась тема о возможности сокращения суммы взноса РФ в СЕ в связи с неучастием российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы.
    ПАСЕ
    assembly.coe.int

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Россия заблокировала перечисление трети взноса в бюджет Совета Европы, таким образом около 11 миллионов евро в конце года выплачено не будет, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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    Ранее в СМИ не раз поднималась тема о возможности сокращения суммы взноса РФ в СЕ в связи с неучастием российской делегации в работе ПАСЕ.

    "Заблокировали перечисление (трети взноса в Совет Европы — ред.). Там же идёт по этапам финансирование, и треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется и все", — сказал журналистам Володин, пояснив, что эта сумма составляет около 11 миллионов евро.

    Россия — один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией, а с недавнего времени и Турцией.

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    ПАСЕ в 2014, 2015 годах приняла ряд резолюций из-за позиции РФ по Крыму, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессиях, участвовать в работе уставных органов, права участия в мониторинговой деятельности Организации. В 2016 году Россия приняла решение не направлять необходимые для работы делегации документы, при этом Москва продолжила работать с Советом Европы. В 2017 году российская сторона также решила не направлять документы для аккредитации своей делегации в ПАСЕ.

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