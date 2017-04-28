Логвинский "уступил" пост главы ПАСЕ докладчику по Украине Фишеру

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины ("Народный фронт"), вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Георгий Логвинский вышел в "финал отбора" кандидатов на должность президента ПАСЕ.

По словам самого нардепа, он решил снять свою кандидатуру в пользу другого вице-президента ПАСЕ, докладчика по украинскому вопросу немца Акселя Фишера.

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"В финал зашли два человека – господин Фишер и я, но мы решили, что в интересах Украины будет поддержать президента группы, которая нас поддерживает, и таким методом мы могли бы добиться больших результатов", — сказал Логвинский в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1".

Напомним, 24 апреля на сессии ПАСЕ ряд депутатов призвали Педро Аграмунта подать в отставку в связи с его визитом вместе с российской делегацией в Сирию. Аграмунт позже заявил, что его поездка в Сирию была "ошибкой".

Как пояснили в аппарате Ассамблеи, "такой процедуры (вотума недоверия) в ПАСЕ нет". Решение об отставке может принимать только сам глава ПАСЕ, добровольно.