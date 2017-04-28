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    Политика

    Логвинский "уступил" пост главы ПАСЕ докладчику по Украине Фишеру

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    По словам представителя парламентской фракции "Народный фронт", он решил снять свою кандидатуру в пользу другого вице-президента ПАСЕ, докладчика по украинскому вопросу немца Акселя Фишера.
    Педро Аграмунт (слева) и Георгий Логвинский (в центре)
    Георгий Логвинский/Facebook

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины ("Народный фронт"), вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Георгий Логвинский вышел в "финал отбора" кандидатов на должность президента ПАСЕ.

    Народный депутат от Народного фронта Георгий Логвинский
    Георгий Логвинский, facebook,
    Новый глава ПАСЕ: каковы шансы украинца Логвинского

    По словам самого нардепа, он решил снять свою кандидатуру в пользу другого вице-президента ПАСЕ, докладчика по украинскому вопросу немца Акселя Фишера.

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    "В финал зашли два человека – господин Фишер и я, но мы решили, что в интересах Украины будет поддержать президента группы, которая нас поддерживает, и таким методом мы могли бы добиться больших результатов", — сказал Логвинский в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1".

    Напомним, 24 апреля на сессии ПАСЕ ряд депутатов призвали Педро Аграмунта подать в отставку в связи с его визитом вместе с российской делегацией в Сирию. Аграмунт позже заявил, что его поездка в Сирию была "ошибкой". 

    Как пояснили в аппарате Ассамблеи, "такой процедуры (вотума недоверия) в ПАСЕ нет". Решение об отставке может принимать только сам глава ПАСЕ, добровольно.

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