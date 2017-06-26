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    В США поймали заключенного спустя 32 года после побега

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    Правоохранителям удалось задержать 60-летнего Стивена Дишмана у него дома в городе Спрингдейл. Дишман в мае 1985 года совершил побег из тюрьмы, где отбывал срок за кражу.
    Полиция США
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В США власти штата Арканзас поймали заключенного, который находился в бегах 32 года, передает телеканал Fox News.

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    Правоохранителям удалось задержать 60-летнего Стивена Дишмана у него дома в городе Спрингдейл. Дишман в мае 1985 года совершил побег из тюрьмы, где отбывал срок за кражу.

    Дишман был приговорен в декабре 1984 года к семи годам лишения свободы, но уже в 1987 году у него была бы возможность для условного освобождения из тюрьмы, отмечает телеканал.

    Ранее в эфире Голоса Столицы юрист и правозащитник Юрий Шулипа заявил, что содержание осужденных в тюрьме на более длительный срок не улучшит криминогенной обстановки в Украине.

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