В США поймали заключенного спустя 32 года после побега

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В США власти штата Арканзас поймали заключенного, который находился в бегах 32 года, передает телеканал Fox News.

Смотрите также: Бунт в бразильской тюрьме: не менее 200 заключенных совершили побег

Правоохранителям удалось задержать 60-летнего Стивена Дишмана у него дома в городе Спрингдейл. Дишман в мае 1985 года совершил побег из тюрьмы, где отбывал срок за кражу.

Дишман был приговорен в декабре 1984 года к семи годам лишения свободы, но уже в 1987 году у него была бы возможность для условного освобождения из тюрьмы, отмечает телеканал.

Ранее в эфире Голоса Столицы юрист и правозащитник Юрий Шулипа заявил, что содержание осужденных в тюрьме на более длительный срок не улучшит криминогенной обстановки в Украине.