Тюрьмы не в состоянии исправить преступника - правозащитник

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Президент одобрил отмену так называемого закона Савченко, согласно которому пребывание в СИЗО засчитывалось судом как день за два в общий срок отбывания наказания. 18 мая Верховная Рада отменила "закон Савченко".

Перед голосованием в парламенте озвучили "последствия" его действия — преступники, которые досрочно оказались на свободе, повторно совершили 55 убийств, 22 изнасилования и 760 разбойных нападений. Значительное ухудшение криминогенной обстановки в стране подтвердили и эксперты.

Тем не менее, мнение о том, что пожизненное заключение улучшит ситуацию с преступностью в стране, опроверг в эфире радиостанции Голос Столицы юрист и правозащитник Юрий Шулипа.

"Нет, это не так. Я хочу сказать, что тюрьма, к сожалению, мало кого исправила, потому что складывается такая ситуация, что, к сожалению, в наших тюрьмах люди не становятся лучше после того, когда они были лишены свободы, а потом выходят. Они не становятся лучше — такова наша реальность", — отметил эксперт.

Напомним, в субботу Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения", отменив "закон Савченко".