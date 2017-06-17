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    Общество

    Тюрьмы не в состоянии исправить преступника - правозащитник

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    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (202)

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    Содержание осужденных в тюрьме на более длительный срок не улучшит криминогенной обстановки в Украине. Об этом в эфире Голоса Столицы сказал юрист и правозащитник Юрий Шулипа.
    Лукьяновское СИЗО. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Президент одобрил отмену так называемого закона Савченко, согласно которому пребывание в СИЗО засчитывалось судом как день за два в общий срок отбывания наказания. 18 мая Верховная Рада отменила "закон Савченко".

    Журналистка Татьяна Чорновол
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    Перед голосованием в парламенте озвучили "последствия" его действия — преступники, которые досрочно оказались на свободе, повторно совершили 55 убийств, 22 изнасилования и 760 разбойных нападений. Значительное ухудшение криминогенной обстановки в стране подтвердили и эксперты.

    Тем не менее, мнение о том, что пожизненное заключение улучшит ситуацию с преступностью в стране, опроверг в эфире радиостанции Голос Столицы юрист и правозащитник Юрий Шулипа.

    "Нет, это не так. Я хочу сказать, что тюрьма, к сожалению, мало кого исправила, потому что складывается такая ситуация, что, к сожалению, в наших тюрьмах люди не становятся лучше после того, когда они были лишены свободы, а потом выходят. Они не становятся лучше — такова наша реальность", — отметил эксперт.

    Напомним, в субботу Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения", отменив "закон Савченко".

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