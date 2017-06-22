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    Приднестровье просит РФ дать оценку украинско-молдавским запретам

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    По президента непризнанной ПМР Красносельского, Молдавия хочет загнать Приднестровье в угол "и по договоренности с Украиной, страной-гарантом, в этой части - блокировать" ПМР с 1 июля.
    Вадим Красносельский. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Президент ПМР (непризнанная Приднестровская Молдавская Республика) Вадим Красносельский призывает Россию дать правовую оценку планам Украины и Молдавии запретить машинам с приднестровскими номерами передвигаться по своей территории.

    Флаг Приднестровья
    RIA News И. Зенин | Перейти в фотобанк
    Приднестровье: Украина превратилась в сторону конфликта

    Как заявил Красносельский в интервью газете "Известия", президент Молдавии Игорь Додон подтвердил, "что якобы Украина и Молдавия собираются прекратить движение транспортных средств с приднестровскими номерными знаками через свою территорию".

    "А номерные знаки молдавской стороной признаются по соглашению, подписанному еще президентами Игорем Смирновым и Владимиром Ворониным в 2001 году. Молдавская и приднестровские стороны обязались обоюдно признавать номерные знаки. Есть заключение миссии EUBAM, где приднестровские номерные знаки признаются международными", — подчеркнул лидер ПМР.

    "В Приднестровье проживает 220 тысяч граждан России, не говоря уже о соотечественниках. Они должны быть защищены российским законом. Призываю Россию дать этому правовую оценку", — сказал Красносельский.

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    По его мнению, Молдавия хочет загнать Приднестровье в угол "и по договоренности с Украиной, страной-гарантом, в этой части — блокировать" ПМР с 1 июля. "Надеюсь, что хватит разума, но боюсь движений не в нашу пользу", — добавил он.

    Ранее сообщалось, что Приднестровье продумало контрмеры в ответ на КПП Молдавии и Украины.

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