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    Машина протаранила фургон полиции в центре Парижа

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    Париж: наезд авто на фургон полиции (211)

    (обновлено: )14910
    После столкновения машина загорелась, сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося в ней мужчину. Район оцеплен многочисленными нарядами полиции.
    Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже
    REUTERS Charles Platiau

    КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Французская полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже, сообщила столичная префектура.

    По данным агентства Рейтер, правоохранители оцепили театр Мариньи и эвакуировали людей на стройплощадке рядом со зданием.

    Как сообщает информационный телеканал BFMTV, автомобиль в понедельник протаранил полицейский фургон на Елисейских полях, в результате столкновения никто не пострадал.

    REUTERS Charles Platiau
    Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже

    После столкновения машина загорелась, полиция задержала находившегося в ней мужчину.

    Район оцеплен многочисленными нарядами полиции, префектура призывает граждан избегать место проведения полицейской операции.

    REUTERS Gonzalo Fuentes
    Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже

    Пока неизвестно, идет ли речь о преднамеренной атаке.

    В начале июня полицейский был ранен при нападении на сотрудников правоохранительных органов у собора Парижской Богоматери.

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