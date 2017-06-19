Машина протаранила фургон полиции в центре Парижа

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости Украина. Французская полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже, сообщила столичная префектура.

По данным агентства Рейтер, правоохранители оцепили театр Мариньи и эвакуировали людей на стройплощадке рядом со зданием.

Как сообщает информационный телеканал BFMTV, автомобиль в понедельник протаранил полицейский фургон на Елисейских полях, в результате столкновения никто не пострадал.

REUTERS Charles Platiau Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже

После столкновения машина загорелась, полиция задержала находившегося в ней мужчину.

Район оцеплен многочисленными нарядами полиции, префектура призывает граждан избегать место проведения полицейской операции.

REUTERS Gonzalo Fuentes Полиция проводит операцию в районе Елисейских полей в Париже

Пока неизвестно, идет ли речь о преднамеренной атаке.

В начале июня полицейский был ранен при нападении на сотрудников правоохранительных органов у собора Парижской Богоматери.