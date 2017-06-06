В центре Парижа мужчина напал с молотком на полицию

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Злоумышленник, который днем во вторник напал на сотрудников полиции у собора Нотр-Дам-де-Пари, был нейтрализован выстрелом полиции.

Как сообщает агентство Рейтер, мужчина был ранен.

Ранее во вторник сообщалось, что парижская полиция проводит спецоперацию у собора Нотр-Дам-де-Пари. Об этом говорилось в официальном аккаунте ведомства в сети микроблогов Twitter.

"Полиция проводит операцию у собора Нотр-Дам. Избегайте этого района", — призывала полиция.

По информации телеканала BFMTV, полицейский открыл огонь по мужчине, пытавшемуся напасть на сотрудника правоохранительных органов неподалеку от собора.

Напомним, в мае вблизи Вандомской площади в Париже трое неизвестных с топорами ворвались в ювелирный магазин и вынесли оттуда драгоценностей на несколько миллионов евро.