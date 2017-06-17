Сирийская армия остановила на 48 часов боевые действия в городе Дераа

КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Сирийская армия заявила о приостановке на 48 часов действий против боевиков в городе Дераа на юге страны с целью поддержки усилий по перемирию, сообщило национальное агентство SANA.

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"Прекращаются боевые действия с 12.00 субботы… в городе Дераа на срок 48 часов для поддержки усилий по национальному примирению", — приводит агентство заявление командования армии.

Государственное агентство отметило, что правительство Сирии продолжает укреплять процесс местных перемирий в разных районах страны одновременно с действиями для искоренения терроризма.

Ранее коалиция США нанесла уже третий за последний месяц удар по сирийским проправительственным силам в районе населенного пункта Ат-Танф. Как заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон, были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые вошли в так называемую "зону предотвращения конфликтов" и представляли угрозу для союзных коалиции сил.