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    Сирийская армия остановила на 48 часов боевые действия в городе Дераа

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    Сирия: США нанесли новый удар (293)

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    Согласно заявлению Сирийской армии, прекращаются боевые действия с 12.00 субботы в городе Дераа на срок 48 часов для поддержки усилий по национальному примирению.
    Ситуация в Сирии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Сирийская армия заявила о приостановке на 48 часов действий против боевиков в городе Дераа на юге страны с целью поддержки усилий по перемирию, сообщило национальное агентство SANA.

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    "Прекращаются боевые действия с 12.00 субботы… в городе Дераа на срок 48 часов для поддержки усилий по национальному примирению", — приводит агентство заявление командования армии.

    Государственное агентство отметило, что правительство Сирии продолжает укреплять процесс местных перемирий в разных районах страны одновременно с действиями для искоренения терроризма.

    Ранее коалиция США нанесла уже третий за последний месяц удар по сирийским проправительственным силам в районе населенного пункта Ат-Танф. Как заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон, были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые вошли в так называемую "зону предотвращения конфликтов" и представляли угрозу для союзных коалиции сил.

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