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    Коалиция США: фосфорные бомбы в Сирии используются в соответствии с нормами

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    Сирия: США нанесли новый удар (290)

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    Согласно заявлению коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство", фосфорные боеприпасы используются для установления дымовых завес, маскировки и для установки меток.
    Танк Т-62 в сирийской провинции Хомс. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство" заявила, что использует фосфорные боеприпасы в Сирии в соответствии с международными нормами, принимая меры предосторожности в отношении мирных жителей.

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    "В соответствии со своей (информационной) политикой коалиция не обсуждает размещение, оснащение (сил) конкретными видами боеприпасов и их применение. Тем не менее в соответствии с правилами (ведения) вооруженных конфликтов белые фосфорные боеприпасы используются для установления дымовых завес, маскировки и для установки меток", — говорится в заявлении коалиции, поступившем РИА Новости.

    Таким образом в коалиции прокомментировали сообщение сирийского агентства SANA, которое заявило, что в четверг в ходе авиаударов коалиции по Ракке были применены фосфорные бомбы, о чем сообщили местные жители. Утверждалось, что в результате ударов были жертвы среди мирного населения.

    Применение фосфорных боеприпасов в качестве оружия запрещено рядом международных соглашений.

    "Коалиция принимает все разумные меры предосторожности, чтобы минимизировать риск случайного вреда мирным жителям и ущерб гражданским объектам. Однако ИГ продолжает проявлять вопиющее неуважение к невинным людям, убивая мирных жителей, пытающихся покинуть зону боевых действий, и коалиция не будет сидеть сложа руки и позволять людям умирать, если мы можем помочь защитить их", — говорится в заявлении.

    США с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ без согласия властей страны.

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