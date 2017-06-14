Стрельба в Сан-Франциско: есть жертвы и раненые

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Не менее двух человек погибли и пятеро получили ранения в результате стрельбы в американском городе Сан-Франциско, передает местный телеканал KRON.

Ранее сообщалось о нескольких пострадавших.

Стрельба произошла в офисе почтовой компании United Parcel Service (UPS).

Сам стрелявший при задержании был ранен и доставлен в больницу. Никто из полицейских при проведении операции не пострадал.

Портал SF Gate со ссылкой на сотрудников UPS сообщает, что стрельбу устроил один из служащих компании.

Ранее неизвестный открыл огонь в штате Виргиния по группе людей, среди которых координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ.