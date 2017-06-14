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    В мире

    Стрельба в Сан-Франциско: есть жертвы и раненые

    (обновлено: )10410
    Стрельба произошла в офисе почтовой компании United Parcel Service (UPS). Сам стрелявший при задержании был ранен и доставлен в больницу. Никто из полицейских при проведении операции не пострадал.
    Стрельба в Сан-Франциско
    sfchronicle.com

    МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Не менее двух человек погибли и пятеро получили ранения в результате стрельбы в американском городе Сан-Франциско, передает местный телеканал KRON.

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    Ранее сообщалось о нескольких пострадавших.

    Стрельба произошла в офисе почтовой компании United Parcel Service (UPS).

    Сам стрелявший при задержании был ранен и доставлен в больницу. Никто из полицейских при проведении операции не пострадал.

    Портал SF Gate со ссылкой на сотрудников UPS сообщает, что стрельбу устроил один из служащих компании.

    Ранее неизвестный открыл огонь в штате Виргиния по группе людей, среди которых координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ.

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