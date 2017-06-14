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    В мире

    Стрелявший по конгрессмену в США задержан

    (обновлено: )7801
    Не менее 5 человек пострадали при стрельбе на мероприятии конгресса США, которое проводилось в штате Виргиния, заявил ранее в эфире CNN депутат палаты представителей Мо Брукс.
    На месте стрельбы в США
    @RepKihuen

    ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Мужчина, стрелявший по депутату конгресса Стиву Скализу, задержан, сообщила в Twitter полиция Александрии — пригорода Вашингтона.

    "Полиция расследует беспорядочную стрельбу… Подозреваемый задержан", — говорится в сообщении полиции.

    Не менее 5 человек пострадали при стрельбе на мероприятии конгресса США, которое проводилось в штате Виргиния, заявил ранее в эфире CNN депутат палаты представителей Мо Брукс.

    Подробности неизвестны. Сообщалось, что неизвестный открыл огонь по группе людей, среди которых координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ.

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