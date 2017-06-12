Британия призвала к ослаблению блокады Катара

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КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. МИД Великобритании призвал Саудовскую Аравию, ОАЭ, Египет и Бахрейн к ослаблению блокады Катара и заявил об обеспокоенности резкими действиями этих стран в отношении Дохи, заявил глава британского МИД Борис Джонсон.

"Я обеспокоен некоторыми резкими действиями, которые Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн предприняли против важного партнера. Я призываю их ослабить блокаду Катара. Я призываю все государства предпринять незамедлительные шаги по деэскалации ситуации и по поиску быстрого выхода из сложившейся ситуации через переговорный процесс", — говорится в заявлении Джонсона, распространенном пресс-службой МИД.

Джонсон также призвал катарские власти прислушаться с мнению государств-соседей. "Катар является партнером Британии в борьбе с терроризмом, однако власти этой страны в срочном порядке должны отреагировать на обвинения в поддержке экстремистских групп, предпринять действия по предотвращению финансирования таких групп", — отмечается в заявлении.

"Я обсудил ситуацию с партнерами в регионе. Я призвал все стороны воздерживаться от дальнейшей эскалации и начать переговоры", — добавил министр.

В понедельник Джонсон встретился с главой МИД Катара шейхом Мохаммедом бен-Абдулрахманом Аль-Тани. На этой неделе запланирована встреча главы МИД Британии с министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.