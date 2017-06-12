Катар и его соседи. В начале большого конфликта: что происходит на Ближнем Востоке - пресс-конференция

Во вторник, 13 июня, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Катар и его соседи. В начале большого конфликта: что происходит на Ближнем Востоке?"

На прошлой неделе восемь стран разорвали дипломатические отношения с Катаром. К решению Саудовской Аравии, Египта, Бахрейна, Йемена и Объединенных Арабских Эмиратов присоединились Ливия, Мальдивы и Маврикий. Власти этих стран утверждают, что Катар поддерживает террористические группировки, в том числе «Братьев-мусульман». В Катаре заявили, что решение разорвать дипломатические отношения является необоснованным и нарушает суверенитет страны. Financial Times сообщила, что в апреле власти Катара заплатили миллиард долларов террористической группировке, связанной с «Аль-Каидой», а также службам безопасности Ирана, чтобы освободить заложников-членов королевской семьи и других людей. Якобы именно эта сделка вызвала вопросы у соседей Катара относительно роли страны в регионе, охваченном конфликтами и противостояниями. Катар обвиняется в том, что он предлагает установить и улучшить отношения с Ираном. И это диссонирует с заявлениями, которые были опубликованы нынешней администрацией США и саудовским правительством.

Ряд экспертов полагает, что разрыв дипотношений с Катаром связан с переформатированием ситуации на Ближнем Востоке и с созданием новых коалиций. Нефть начала дорожать после того, как указанные страны разорвали дипломатические отношения. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный суверенный рейтинг Катара до "AA-" с "АА".

Почему сразу несколько арабских стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром и не связано ли это с недавней поездкой Дональда Трампа в Саудовскую Аравию? Насколько этот конфликт и разрыв дипотношений будет длительным и постоянным и к чему может привести? Что будет с ценами на нефть?

Эксперты пресс-конференции:

Андрей Видишенко, политолог-международник, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии, член Королевского института международных отношений (Chatham House)

Антон Финько, политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии

Владимир Воля, политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики



Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 13 июня в 13.00

Аккредитация СМИ на месте по редакционным удостоверениям