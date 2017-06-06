Пентагон сообщил о перехвате бомбардировщика США российским Су-27

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Министерство обороны США во вторник подтвердило, что американский стратегический бомбардировщик B-52 был перехвачен российским истребителем Су-27 над Балтийским морем.

По словам официального представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, самолет B-52 выполнял "обычную миссию" в международном воздушном пространстве над Балтикой, когда его "перехватил" российский самолет.

Он отметил, что не располагает данными, насколько близко российский самолет подлетел к американскому, но сообщил, что "подавляющее большинство" таких перехватов ВКС РФ выполняют "безопасно и профессионально".

Ранее Минобороны России РФ сообщило, что в воздух поднимался истребитель Су-27 для перехвата американского B-52 над Балтикой, который сопровождал его до удаления от границ РФ, а затем вернулся на свой аэродром.

Напомним, 17 мая польские истребители перехватили над Балтикой российский самолет-разведчик.