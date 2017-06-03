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    В Мексике пронесся смертельный шторм "Беатрис", есть погибшие

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    "Беатрис", обрушившийся на Оахаку в четверг вечером, привел к значительным разрушениям дорожной инфраструктуры и мостов, оставив без связи с "большой землей" тысячи людей.
    Волны. Архивное фото
    Associated Press Francisco Seco

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. В Мексике три человека погибли после прохождения тропического шторма "Беатрис", сообщила служба гражданской обороны штата Оахака.

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    По данным спасателей, погибли две женщины и один мальчик. Еще один человек считается пропавшим без вести.

    "Беатрис", обрушившийся на Оахаку в четверг вечером, привел к значительным разрушениям дорожной инфраструктуры и мостов, оставив без связи с "большой землей" тысячи людей. По данным властей штата, урон нанесен имуществу примерно 300 человек.

    Национальная метеорологическая служба Мексики сообщила, что в пятницу утром "Беатрис" ослаб до уровня области низкого давления.

    Однако власти Оахаки все равно просят федеральный центр объявить в ряде районов штата чрезвычайное положение в связи с последствиями стихии.

    Напомним, мощный ураган с ливнем и грозой пронесся в Москве и столичном регионе в понедельник, по последним данным, погибли 16 человек, также ураган повлек значительные разрушения: тысячи поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта. 

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