В Мексике пронесся смертельный шторм "Беатрис", есть погибшие

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. В Мексике три человека погибли после прохождения тропического шторма "Беатрис", сообщила служба гражданской обороны штата Оахака.

По данным спасателей, погибли две женщины и один мальчик. Еще один человек считается пропавшим без вести.

"Беатрис", обрушившийся на Оахаку в четверг вечером, привел к значительным разрушениям дорожной инфраструктуры и мостов, оставив без связи с "большой землей" тысячи людей. По данным властей штата, урон нанесен имуществу примерно 300 человек.

Национальная метеорологическая служба Мексики сообщила, что в пятницу утром "Беатрис" ослаб до уровня области низкого давления.

Однако власти Оахаки все равно просят федеральный центр объявить в ряде районов штата чрезвычайное положение в связи с последствиями стихии.

Напомним, мощный ураган с ливнем и грозой пронесся в Москве и столичном регионе в понедельник, по последним данным, погибли 16 человек, также ураган повлек значительные разрушения: тысячи поваленных деревьев, разбитые машины, сбои в движении общественного транспорта.