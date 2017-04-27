В Киеве объявлено штормовое предупреждение

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В четверг в Киеве ожидается сильный ветер, сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

"Ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков, температура ночью 7-9°, днем 21-23° тепла. Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам 101 или 103", — сообщает пресс-служба КГГА.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Украине были обесточены 40 населенных пунктов в двух областях: в Одесской — 32 пункта и Днепропетровской — 8 пунктов.