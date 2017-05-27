British Airways отменила все рейсы из аэропортов Лондона

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Авиакомпания British Airways отменила все вылеты из аэропортов Хитроу и Гатвик в Лондоне. Об этом сообщает телерадиокомпания Би-би-си.

Причина отмены рейсов — неполадки с компьютерной системой.

По данным телерадиокомпании, будут отменены все рейсы авиакомпании в субботу до 18.00 по местному времени (20.00 по Киеву).

Ранее в субботу сообщалось, что сотни пассажиров британской авиакомпании British Airways застряли в крупнейшем лондонском аэропорту Хитроу из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании. Кроме того, помимо рейсов в Лондоне, задержаны и отложены рейсы британской авиакомпании из других городов мира.

Ранее сообщалось, что пакистанская авиакомпания Pakistan International Airlines расследует инцидент, который произошел во время рейса Исламабад-Лондон. Как сообщается, пилот оставил на своем месте второго пилота, проходившего обучение, и отправился спать в пассажирский салон.