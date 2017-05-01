Последствия жесткой турбулентности рейса Москва-Бангкок

Большая часть операций была связана со сложными переломами ног, переломами запястий, переломами носа, в одном случае с переломом ребра, осложненным проникновением осколка кости в легкое. Одной пострадавшей предстоит утром во вторник операция по поводу перелома плеча, еще одной пассажирке рейса – операция по поводу перелома бедра, третьей россиянке будут делать операцию в связи с двойным переломом костей таза, сообщил агентству лечащий врач россиян во время вечернего обхода пациентов, который он проводил вместе с сотрудниками российского посольства в Таиланде. Врач попросил не называть его имя, так как в больнице действует запрет больничной администрации на комментарии для СМИ и фотографирование.

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Еще семеро россиян также пока остаются в больнице на лечении, но им не потребуется оперативное вмешательство, двое из них могут быть выписаны во вторник, сообщил собеседник агентства.

Российские дипломаты, сопровождавшие врача во время обхода, уточняли списки прооперированных пассажиров рейса, помогали медработникам с переводом и беседовали с пострадавшими.

"Мы оставляем в больнице на ночь одного дипломата в качестве дежурного на случай возникновения необходимости в переводе или другой помощи пострадавшим россиянам. Завтра днем здесь также будет дежурить сотрудник посольства", — сообщил после обхода агентству заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

Ранее сообщалось, что двенадцать россиян получили разные травмы — в основном переломы и ушибы — в результате инцидента с самолетом "Аэрофлота" Москва-Бангкок, попавшим в турбулентность.