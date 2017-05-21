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    В Каракасе автомобиль протаранил группу манифестантов

    (обновлено: )16
    По данным очевидцев, водитель, который затем скрылся с места преступления на своем авто, задел как минимум пятерых человек. Один пострадавший доставлен в больницу.
    Протесты в Венесуэле
    Juan BARRETO / AFP

    КИЕВ, 21 мая – РИА Новости Украина. В субботу в столице Венесуэлы легковой автомобиль совершил наезд на группу манифестантов, сообщает портал Nacional.

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    По данным очевидцев, водитель, который затем скрылся с места преступления на своем авто, задел как минимум пятерых человек. Один пострадавший доставлен в больницу. При этом в ответ манифестанты успели разбить стекла в машине.

    Также в субботу в ходе манифестации в Каракасе полицией был избит депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Рафаэль Гусман. По данным Nacional, он пытался помешать задержанию несовершеннолетнего участника протеста, после чего около 10 стражей порядка набросились на депутата и стали его избивать своими касками и щитами.

    В субботу в Венесуэле прошли самые массовые демонстрации оппозиции с момента начала протеста 4 апреля, общее число протестующих превысило 160 тысяч человек.

    Протесты начались после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в ходе протестов уже превысило 45 человек.

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