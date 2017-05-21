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    В мире

    Около 50 человек пострадали в ходе манифестаций в Каракасе

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    По информации главы района Чакао столицы Венесуэлы Рамона Мучачо, в результате столкновений с полицией сорок шесть ранены: из них 30 – с травмами, двое – с ожогами, 11 – с удушьем от газа, один человек - с ранением дробью и двое - с гипертонией.
    Стычки демонстрантов с полицией во время протестов в Венесуэле
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins

    КИЕВ, 21 мая – РИА Новости Украина. Глава района Чакао столицы Венесуэлы сообщил, что в ходе манифестаций в субботу пострадали не менее 46 человек.

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    "Сорок шесть раненых. Из них 30 – с травмами, двое – с ожогами, 11 – с удушьем от газа, один человек — с ранением дробью и двое — с гипертонией", – написал Рамон Мучачо в своем микроблоге в Twitter.

    В субботу в Венесуэле прошли самые массовые демонстрации оппозиции с момента начала протеста 4 апреля, общее число протестующих превысило 160 тысяч человек.

    Массовые протесты начались после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших в ходе протестов уже превысило 45 человек.

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