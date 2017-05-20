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    Хасан Роухани переизбран президентом Ирана

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    В МВД сообщили, что Роухани набрал 57% голосов, и был переизбран президентом страны. Следом за ним идут экс-генпрокурор Ирана аятолла Ибрахим Раиси, набравший 38% голосов избирателей.
    Президент Ирана Хасан Роухани. Архив
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Действующий президент Ирана Хасан Роухани победил на выборах главы государства м таким образом был переизбран на второй срок, набрав 57% голосов. Об этом сообщил глава МВД страны Абдолреза Рахмани Фазли после подсчета 100% голосов.

    "Последние результаты, которые я представлю вам, можно сказать, являются окончательными: число голосов 41 220 131, Роухани набрал 23 549 616, или 57% голосов, и был избран дорогим народом Ирана президентом страны", — заявил Фазли.

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    Adam BERRY/AFP
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    По его словам, следом за ним идут экс-генпрокурор Ирана аятолла Ибрахим Раиси, набравший около 15,7 миллиона голосов (38% голосов избирателей), кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим с более чем 400 тысячами голосов и бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба с порядка 215 тысячами голосов.

    Ранее глава МВД отмечал, что у кандидатов есть три дня на апелляцию, после этого будут представлены окончательные результаты.

    Избирательные участки открылись в пятницу утром во всех городах Ирана. Одновременно с президентскими в Иране проходили выборы в городские советы и довыборы в парламент. Правом голоса обладают около 56 миллионов человек.

    Власти, отмечая высокую явку на выборах, несколько раз продлевали время голосования, в результате чего избирательные участки закрылись в полночь по местному времени. Явка на выборах, по данным МВД, составила порядка 70%.

    Кандидатов в президенты было четверо: действующий президент Хасан Роухани, аятолла Ибрахим Раиси, бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба и кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим. Если бы один из них не набрал в первом туре более 50% голосов, спустя неделю состоялся бы второй тур с участием двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов.

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