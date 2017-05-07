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    Явка на выборах во Франции ниже, чем в первом туре - МВД

    Тема:

    Макрон vs Ле Пен. Франция в ожидании нового президента (167)

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    Согласно официальным данным МВД, отвечающего за организацию голосования и подведение его итогов, явка избирателей по состоянию на 17.00 (18.00 по Киеву) составила 65,3%.
    Второй тур президентских выборов во Франции
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. На проходящем в воскресенье втором туре президентских выборов во Франции явка избирателей по состоянию на 17.00 (18.00 по Киеву) составила 65,3%.

    Об этом свидетельствуют официальные данные МВД, отвечающего за организацию голосования и подведение его итогов.

    Смотрите также: Выборы президента Франции: решающий тур

    Двумя неделями ранее, в первом туре выборов к этому же часу была зарегистрирована явка на уровне 69,42%.

    В 2012 году во втором туре выборов явка на 17.00 по местному времени составила 71,96%, в 2007 — 75,11%, в 2002 — 67,62%.

    Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Франции, лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон лидирует во втором туре президентских выборов с 60% голосов.

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