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    В США ребенок родился с контрацептивом в руках: фото стало вирусным

    (обновлено: )533
    Необычной фотографией, опубликованной Люси Хеллейн, пользователи соцсети Facebook поделились более 72 тысяч раз. Однако на данный момент публикация недоступна.
    В США ребенок родился с контрацептивом в руках
    Lucy Hellein/ Facebook

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Жительница американской Алабамы поделилась фотографией своего новорожденного ребенка, держащего противозачаточное средство, которое должно было предупредить беременность, сообщает The Independent.

    Как отмечает издание, необычной фотографией, опубликованной Люси Хеллейн, пользователи соцсети Facebook поделились более 72 тысяч раз. Однако на данный момент публикация недоступна.

    Lucy Hellein/ Facebook
    Люси Хеллейн с ребенком

    Хеллейн родила третьего ребенка, Декстера Тайлера, путем кесарева сечения, и хирург удалил ей спираль во время операции.

    "Это была моя третья "Мирена" (название внутриматочного контрацептива — Ред.), первые две отлично сработали. Эту я вставила еще в августе. Я узнала о беременности в декабре, и признаю, что переживала из-за "Мирены", — сказала женщина в комментарии изданию Metro.co.uk.

    Напомним, ранее у лидера рок-группы О.Torvald, которая представит Украину на Евровидении в Киеве, родился сын.

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