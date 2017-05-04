В Испании прогремели мощные взрывы на химпредприятии

МАДРИД, 4 мая — РИА Новости. Пожар вспыхнул на химическом предприятии, расположенном в сообществе Мадрид, есть пострадавшие, сообщают службы спасения.

Огонь вспыхнул на предприятии Requimsa, расположенном в промышленной зоне муниципалитета Арганда-дель-Рэй к югу от испанской столицы. Химикаты начали взрываться, взрывная волна чувствовалась на многие километры. Густой черный дым от пожара поднимается на десятки метров. Есть пострадавшие, как минимум трое находятся в тяжелом состоянии.

Incendio en planta industrial en Arganda del Rey. Vereda de las Yeguas. #BomberosCM y #SUMMA112 en el lugar. Varias explosiones. pic.twitter.com/kD6E7xAHDz — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 4 мая 2017 г.

Власти сообщества Мадрид утверждают, что опасности для здоровья людей пожар не представляет.

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Причины инцидента пока неизвестны.