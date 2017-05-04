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    В мире

    В Испании прогремели мощные взрывы на химпредприятии

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    Огонь вспыхнул на предприятии Requimsa, расположенном в промышленной зоне муниципалитета Арганда-дель-Рэй к югу от испанской столицы. Химикаты начали взрываться, взрывная волна чувствовалась на многие километры.
    Взрыв на химпредприятии в Испании
    elmundo.es

    МАДРИД, 4 мая — РИА Новости. Пожар вспыхнул на химическом предприятии, расположенном в сообществе Мадрид, есть пострадавшие, сообщают службы спасения.

    Огонь вспыхнул на предприятии Requimsa, расположенном в промышленной зоне муниципалитета Арганда-дель-Рэй к югу от испанской столицы. Химикаты начали взрываться, взрывная волна чувствовалась на многие километры. Густой черный дым от пожара поднимается на десятки метров. Есть пострадавшие, как минимум трое находятся в тяжелом состоянии.

    Власти сообщества Мадрид утверждают, что опасности для здоровья людей пожар не представляет.

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    Причины инцидента пока неизвестны.

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