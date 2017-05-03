Взрыв возле посольства США в Кабуле: не менее восьми погибших

WAKIL KOHSAR / AFP

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В результате взрыва в Кабуле погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает телеканал TOLO News, ссылаясь на данные МВД Афганистана.

Ранее стало известно о четырех погибших и 22 пострадавших.

"МВД Афганистана подтверждает гибель по меньшей мере восьми мирных жителей во время утреннего взрыва в районе Макроян (Macroyan) в Кабуле", — говорится на странице телеканала в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что мощный взрыв прогремел утром в среду в столице Афганистана недалеко от посольства США и поселения миссии НАТО "Решительная поддержка". По словам очевидцев и чиновников, целью взрыва стал транспорт коалиции НАТО. По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил.