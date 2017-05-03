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    Взрыв возле посольства США в Кабуле: не менее восьми погибших

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    По данным СМИ, взрыв произошел недалеко от посольства США и поселения миссии НАТО "Решительная поддержка". Сообщается, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
    На месте взрыва в Кабуле. Архивное фото
    WAKIL KOHSAR / AFP

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В результате взрыва в Кабуле погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает телеканал TOLO News, ссылаясь на данные МВД Афганистана.

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    @arixzai
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    Ранее стало известно о четырех погибших и 22 пострадавших.

    "МВД Афганистана подтверждает гибель по меньшей мере восьми мирных жителей во время утреннего взрыва в районе Макроян (Macroyan) в Кабуле", — говорится на странице телеканала в Twitter.

    Ранее СМИ сообщили, что мощный взрыв прогремел утром в среду в столице Афганистана недалеко от посольства США и поселения миссии НАТО "Решительная поддержка". По словам очевидцев и чиновников, целью взрыва стал транспорт коалиции НАТО. По некоторым данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник во время прохода конвоя зарубежных сил.

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