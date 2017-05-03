На угольной шахте в Иране прогремел мощный взрыв, есть погибшие

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В результате взрыва в угольной шахте в иранской провинции Голестан погиб 21 человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

Спасатели извлекли тела пока двух рабочих из-под завалов.

Взрыв в угольной шахте произошел в среду днем неподалеку от города Азадшахр в провинции Голестан.

Ранее глава скорой медицинской помощи страны Пир Хосейн Куливанд сообщил, что под завалами находятся по меньшей мере 90 человек. Он также добавил, что в больницы были доставлены 28 пострадавших.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва в Кабуле в среду, 3 мая, погибли по меньшей мере восемь человек.