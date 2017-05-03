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    На угольной шахте в Иране прогремел мощный взрыв, есть погибшие

    (обновлено: )14
    Взрыв в угольной шахте произошел в среду днем неподалеку от города Азадшахр в провинции Голестан. Под завалами могут находиться 90 человек. В больницы были доставлены 28 пострадавших.
    Шахта. Архивное фото
    RIA News Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В результате взрыва в угольной шахте в иранской провинции Голестан погиб 21 человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

    Взрыв недалеко от посольства США в Кабуле
    REUTERS Mohammad Ismail
    Взрыв у посольства США в Кабуле: работа медиков и спецслужб

    Спасатели извлекли тела пока двух рабочих из-под завалов.

    Взрыв в угольной шахте произошел в среду днем неподалеку от города Азадшахр в провинции Голестан.

    Ранее глава скорой медицинской помощи страны Пир Хосейн Куливанд сообщил, что под завалами находятся по меньшей мере 90 человек. Он также добавил, что в больницы были доставлены 28 пострадавших.

    Как сообщалось ранее, в результате взрыва в Кабуле в среду, 3 мая, погибли по меньшей мере восемь человек.

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