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    Пожилая японка протаранила на машине больницу, 13 человек пострадали

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    Утром во вторник легковой автомобиль въехал в приемный покой госпиталя через стеклянные двери. При этом 13 человек получили легкие ранения. За рулем находилась 70-летняя женщина.
    Машина скорой помощи в Японии
    flickr.com/Chris Gladis

    ТОКИО, 2 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Тринадцать человек пострадали в Японии после того, как автомобиль протаранил первый этаж больницы в префектуре Оита, сообщила телекомпания NHK.

    Утром во вторник легковой автомобиль въехал в приемный покой госпиталя через стеклянные двери. При этом 13 человек получили легкие ранения. За рулем находилась 70-летняя женщина. Причины происшествия выясняются.

    ДТП с участием пожилых водителей привлекают особое внимание в Японии в последнее время. В феврале при аналогичной аварии, когда автомобиль протаранил первый этаж аптеки, один человек погиб, трое пострадали. Из-за слабой концентрации внимания пожилые водители часто путают педали тормоза и газа.

    В марте  в Берлине автомобиль протаранил группу участников велогонок. Согласно информации, несколько человек, в том числе один судья, пострадали.

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