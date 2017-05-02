Пожилая японка протаранила на машине больницу, 13 человек пострадали

ТОКИО, 2 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Тринадцать человек пострадали в Японии после того, как автомобиль протаранил первый этаж больницы в префектуре Оита, сообщила телекомпания NHK.

Утром во вторник легковой автомобиль въехал в приемный покой госпиталя через стеклянные двери. При этом 13 человек получили легкие ранения. За рулем находилась 70-летняя женщина. Причины происшествия выясняются.

ДТП с участием пожилых водителей привлекают особое внимание в Японии в последнее время. В феврале при аналогичной аварии, когда автомобиль протаранил первый этаж аптеки, один человек погиб, трое пострадали. Из-за слабой концентрации внимания пожилые водители часто путают педали тормоза и газа.

В марте в Берлине автомобиль протаранил группу участников велогонок. Согласно информации, несколько человек, в том числе один судья, пострадали.