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    В Берлине авто протаранило группу велосипедистов, есть пострадавшие - СМИ

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    ЧП произошло в районе Ваннзее на юго-западе немецкой столицы. Трое пострадавших получили черепно-мозговые травмы, двое потеряли сознание. Полиция рассматривает произошедшее как несчастный случай.
    Скорая помощь в Германии
    Associated Press Uwe Anspach

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Берлине автомобиль протаранил группу участников велогонок. Об этом сообщает газета Berliner Morgenpost.

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    Согласно информации, несколько человек, в том числе один судья, пострадали.

    Инцидент произошел в районе Ваннзее на юго-западе немецкой столицы. Сообщается, что трое пострадавших получили черепно-мозговые травмы, двое потеряли сознание.

    Сообщается, что первый звонок поступил в службу спасения в 12.24, на место выехали четыре кареты скорой помощи и машина службы спасения.

    Полиция рассматривает произошедшее как несчастный случай, специалисты восстанавливают картину событий на месте ЧП.

    Сообщается также, что велогонки проводил один из старейших немецких клубов, основанный в 1883 году.

    Ранее сообщалось, что в Берлине грузовик врезался в толпу на рождественском базаре в районе улицы Курфюрстендамм. Полиция в Германии подтвердила, что грузовик был направлен в толпу на рождественской ярмарке в Берлине намеренно.

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