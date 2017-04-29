Меркель пригрозила закончить переговоры о членстве Турции в ЕС

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что возможное введение Турцией смертной казни будет означать окончание переговоров о членстве страны в Европейском Союзе, передает Deutsche Welle.

По словам Меркель, Европа и Турция не должны полностью отворачиваться друг от друга, и высказалась за благоразумие в дальнейших отношениях ЕС и Турции.

Также канцелер подчеркнула, что задача открыть новую главу в переговорах с Турцией о членстве в ЕС сейчас не стоит.

В то же время, по словам Меркель, возможное введение Анкарой смертной казни будет означать окончание этого диалога.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пересмотрит свою позицию по вступлению в ЕС, если страна будет вынуждена еще дольше ожидать решения по этому вопросу, а также если сохранится нынешняя враждебная настроенность некоторых стран-членов.