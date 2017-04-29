наверх
29.04.201723:59
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Меркель пригрозила закончить переговоры о членстве Турции в ЕС

    (обновлено: )10201
    По словам Меркель, Европа и Турция не должны полностью отворачиваться друг от друга, и высказалась за благоразумие в дальнейших отношениях ЕС и Турции.
    Ангела Меркель
    Associated Press Gero Breloer

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что возможное введение Турцией смертной казни будет означать окончание переговоров о членстве страны в Европейском Союзе, передает Deutsche Welle.

    Турция после попытки военного переворота
    REUTERS Huseyin Aldemir
    Турецкая диаспора в ЕС поддержала переход на президентскую систему

    По словам Меркель, Европа и Турция не должны полностью отворачиваться друг от друга, и высказалась за благоразумие в дальнейших отношениях ЕС и Турции.

    Также канцелер подчеркнула, что задача открыть новую главу в переговорах с Турцией о членстве в ЕС сейчас не стоит.

    В то же время, по словам Меркель, возможное введение Анкарой смертной казни будет означать окончание этого диалога.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара пересмотрит свою позицию по вступлению в ЕС, если страна будет вынуждена еще дольше ожидать решения по этому вопросу, а также если сохранится нынешняя враждебная настроенность некоторых стран-членов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Логотип Евровидения
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
    Обратная декоммунизация в Одессе
    Флаги Европейского союза и Франции
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?