Эрдоган: ЕС делает все для невступления Турции в него

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Евросоюз делает все для того, чтобы воспрепятствовать приему в него страны.

"Мы не позволим унижать гордость и честь нашей страны трем-пяти европейским фашистам. Обращаюсь к нашим братьям в Европе: осталось семь дней (до окончания досрочного голосования на референдуме — ред.), придите и дайте ответ тем, кто применяет это фашистское давление. Смотрите, что делают некоторые европейцы? Все вместе, христиане, атеисты, православные — все идут в Ватикан. Они все стали одним народом, и делают все возможное, чтобы Турцию не принимать в ЕС", — сказал Эрдоган, выступая на митинге в Ризе.

Он добавил, что после референдума на повестку дня будет вынесен вопрос о целесообразности продолжения переговоров по вступлению Турции в ЕС.

Отношения между Турцией и ЕС обострились после того, как власти Германии и Нидерландов запретили выступления турецких министров перед избирателями турецкого происхождения накануне референдума по пакету изменений в конституцию, который пройдет в Турции 16 апреля.

Соглашение об ассоциации между ЕС (ранее ЕЭС) и Турцией было подписано в 1963 году. Заявку на членство в Евросоюз Анкара подала в 1987 году. Переговоры о вступлении Турции в ЕС, начавшиеся только в 2005 году, неоднократно осложнялись разногласиями, которые приводили к их приостановке.

На данный момент открыты 16 из 35 глав переговорного досье о вступлении в ЕС. В марте 2016 года лидеры стран-членов ЕС согласились активизировать переговоры в обмен на согласие Турции способствовать сокращению притока мигрантов в ЕС через ее территорию.