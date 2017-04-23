Олланд проголосовал на выборах и получил подарок

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Президент Франции Франсуа Олланд в воскресенье, 23 апреля, уже проголосовал в первом туре выборов нового главы государства. Олланд голосовал в городе Тюль, мэром которого был в период с 2001-го по 2008-й год.

Едва президент опустил бюллетень в урну, к нему подошла пожилая женщина, подарившая ему подарок в желтой оберточной бумаге и открытку в конверте. Улыбающийся Олланд принял подарок. На избирательном участке Олланд пообщался и с другими избирателями, а также с поджидавшими его журналистами.

Утром в воскресенье во Франции открылись более 66 тысяч избирательных участков, куда для волеизъявления смогут прийти около 47 миллионов избирателей. Также избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.

Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда состоится второй тур выборов главы государства.

На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.