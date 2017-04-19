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    Экс-президент США Джордж Буш-старший госпитализирован - СМИ

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    Согласно заявлению офиса экс-президента, у Буша-старшего "легкий случай пневмонии", но он получил надлежащее лечение и далее будет проходить обследования, пока он восстанавливает свои силы.
    Джордж Буш (старший). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Экс-президент США Джордж Буш-старший госпитализирован, сообщил американский телеканал ABC News со ссылкой на пресс-секретаря Буша.

    "Бывший президент (США — ред.) Джордж Буш госпитализирован, но "чувствует себя нормально", — говорится в официальном аккаунте Twitter телеканала.

    ​Телеканал ABC также опубликовал в Twitter заявление офиса экс-президента. Уточняется, что "президент Джордж Буш был доставлен в госпиталь города Хьюстон (штат Техас) в пятницу для наблюдения в связи с непрекращающимся кашлем".

    Позднее было диагностировано, что у Буша-старшего "легкий случай пневмонии", но он получил надлежащее лечение. "Президент Буш пребывает в хорошем настроении и далее будет проходить обследования, пока он восстанавливает свои силы", — отмечается в заявлении офиса экс-президента.

    Ранее Буш-старший уже был госпитализирован в середине января с пневмонией, позднее его жена Барбара также была госпитализирована с кашлем и симптомами усталости. Бушу провели процедуры, он был временно подключен к аппарату искусственного дыхания. Позже экс-президента перевели из реанимации в обычную палату, а его жену выписали. В конце января Буш-старший также был выписан из больницы.

    Бушу, который возглавлял страну в 1989–1993 годах, 92 года, его жене Барбаре — 91.

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