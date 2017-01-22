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    Состояние Джорджа Буша-старшего и его жены в больнице улучшается – СМИ

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    По словам представителя экс-президента, миссис Буш может быть выписана в воскресенье, а экс-президент будет еще несколько дней наблюдаться в отделении интенсивной терапии.
    Экс-президент США Джордж Буш-старший. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Состояние бывшего президента США Джорджа Буша-старшего и его супруги, которые ранее были госпитализированы, улучшается, передает телеканал Fox News со ссылкой на представителя четы.

    Чета Клинтон на инаугурации президента Дональда Трампа
    REUTERS Kevin Lamarque
    Первые лица на инаугурации Дональда Трампа: Клинтон, Буш, Картер

    "После еще одной ночи хорошего отдыха состояние обоих — экс-президента и миссис Буш — улучшилось за последние 24 часа. Миссис Буш может быть выписана в воскресенье, а экс-президент будет еще несколько дней наблюдаться в отделении интенсивной терапии", — цитирует телеканал слова представителя экс-президента.

    Ранее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию, его жена Барбара также госпитализирована. Бушу провели процедуры, он был временно подключен к аппарату искусственного дыхания. Его жена госпитализирована с кашлем и симптомами усталости. Супруги находятся в больнице в Хьюстоне в штате Техас.

    Бушу, который возглавлял страну в 1989–1993 годах, 92 года, его супруге Барбаре — 91.

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