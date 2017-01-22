Состояние Джорджа Буша-старшего и его жены в больнице улучшается – СМИ

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Состояние бывшего президента США Джорджа Буша-старшего и его супруги, которые ранее были госпитализированы, улучшается, передает телеканал Fox News со ссылкой на представителя четы.

"После еще одной ночи хорошего отдыха состояние обоих — экс-президента и миссис Буш — улучшилось за последние 24 часа. Миссис Буш может быть выписана в воскресенье, а экс-президент будет еще несколько дней наблюдаться в отделении интенсивной терапии", — цитирует телеканал слова представителя экс-президента.

Ранее в среду сообщалось, что экс-президент США Джордж Буш-старший, попавший в больницу с пневмонией, переведен из обычной палаты в реанимацию, его жена Барбара также госпитализирована. Бушу провели процедуры, он был временно подключен к аппарату искусственного дыхания. Его жена госпитализирована с кашлем и симптомами усталости. Супруги находятся в больнице в Хьюстоне в штате Техас.

Бушу, который возглавлял страну в 1989–1993 годах, 92 года, его супруге Барбаре — 91.