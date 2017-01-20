Прибытие Джорджа Буша-младшего на инаугурацию Трампа

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Экс-президент США Джордж Буш-младший с супругой Лорой прибыли в пятницу к зданию конгресса на Капитолийском холме в Вашингтоне, где позднее пройдет церемония инаугурации избранного президент Дональда Трампа.

Семья Бушей прибыла к Капитолию на лимузине с охраной. Экс-президент вышел из машины, с улыбкой поприветствовал дежурившего рядом полицейского, а затем прошел к месту проведения церемонии, где ему как бывшему главе государства предусмотрено почетное место.

Буш, которому в минувшем году исполнилось 70 лет, был 43-м президентом США с 2001 по 2009 годы.

Кроме него, из бывших американских президентов на инаугурацию приглашены 92-летний Джимми Картер (39-й президент с 1977 пор 1981 годы) и 70-летний Билл Клинтон (42-й президент с 1993 по 2001 годы).

41-й президент США 92-летний Джордж Буш-старший не смог прибыть на церемонию по состоянию здоровья. Он был госпитализирован на днях с диагнозом пневмония.

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Республиканец Дональд Трамп на прошедших в ноябре президентских выборах в США победил кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. В пятницу, 20 января, в 19.00 по Киеву состоится инаугурация Трампа. По данным Национальной службы парков, которая контролирует доступ на Национальную аллею близ Белого дома и Капитолия, на инаугурации ожидается более 350 тысяч протестующих.

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